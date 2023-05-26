З початком повномасштабного вторгнення до Львова приїхало чимало українців, які втікали від війни. Частина з них жила у місті тимчасово, частина вирішила залишитись на певний час або й назавжди та облаштовувати тут уже нове життя. Більшість переселенців – це жінки з дітьми різного віку. Громадська організація «Інститут Суспільних Ініціатив» (ІСІ) відкрила освітній простір неформальної освіти для дітей, де переселенці разом з львів’янами можуть безкоштовно опанувати нові навички з 3D-моделювання, театрального мистецтва, монтажу та відеозйомки, журналістики чи музики.

ZAXID.NET детальніше розповідає про роботу освітнього простору UDOMA, який працює на Сихові у Львові.

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ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» орендує приміщення у ліцеї «Оріяна», що на вул. Чукаріна на Сихові. На початку повномасштабного вторгнення, коли до Львова масово приїздили переселенці – переважно жінки та діти, вони знаходили тимчасовий прихисток, зокрема, й у школах. Працівники ГО спілкувались з переселенцями, і у них виникла ідея нового проекту.

«Для нашої громадської організації основою є саме освітні проекти, тож ми подумали, що ми можемо об’єднати те, що ми вміємо робити – писати гранти і реалізовувати проекти, з тим, що безпосередньо потрібно зараз, – безкоштовна освіта для дітей», – розповідає ZAXID.NET комунікаційна менеджерка ІСІ Каріна Роханська.

Відкрити освітній простір UDOMA планували влітку 2022 року, але з запуском виникли невеликі труднощі, тож стартувати вдалось у лютому 2023 року. На вул. Чукаріна діти віком від 7 до 17 років можуть безкоштовно опановувати 11 різних курсів. Спершу проект планувався для переселенців, однак відвідувати навчання можуть і львів’яни.

«Для нас було важливо, щоб ми не лише фокусувались на переселенцях, а щоб у центрі могли навчатись і львів’яни, щоб ті діти, для яких наше місто є новим, могли соціалізуватись, знаходити друзів, щоб дітям було легше жити в новому місті. Ми не ділимо дітей на ВПО та не ВПО, не робимо різниці щодо того, звідки вони родом», – каже Каріна Роханська.

Розповідаючи про важливість позашкільної освіти для переселенців, Каріна Роханська пригадує, як на початку 2023 року вони спілкувались з різними шелтерами для переселенців, і в одному з них було 30 дітей, які не ходили до школи. Виявилось, що у тому мікрорайоні було дві школи неподалік шелтера – у одній батькам відмовили, аргументуючи тим, що у них недостатньо місць. Після цього батьки не намагались знайти іншу школу для дітей.

«Деякі діти відвідували онлайн-заняття у тих школах, де вони навчались раніше, а інші діти практично рік не навчались. Ми допомогли їм знайти школи у Львові. На жаль, це приклад, що переселенці не лише не ходять на додаткові заняття, яких у місті дуже багато, а й можуть не отримувати звичайну освіту. Можливо, це через необізнаність чи через брак інформації, або інколи батьки просто не знають, що їм далі робити у житті», – каже комунікаційниця ІСІ.

Від театрального мистецтва до 3D-моделювання

У межах проекту діти можуть відвідувати 11 різних курсів: навчитись відеозйомці та монтажу, вивчати журналістику, 3D-моделювання, займатись музикою, малюванням, хендмейдом, відвідувати історичні курси, зокрема, дізнаватись про відомих особистостей чи про традиції та історії львівської громади. Для батьків є також безкоштовна юридична та психологічна консультації, вони відбуваються онлайн.

У рамках проекту діти побували за лаштунками театру ім. Марії Заньковецької

Одна дитина може відвідувати одразу кілька різних курсів, щопонеділка на сторінці «Інституту Суспільних Ініціатив» у Facebook та Instagram публікують розклад занять на тиждень та форму для реєстрації. Заняття відбуваються офлайн на вул. Чукаріна, а також частина занять може проходити в онлайні. Діти також часто ходять на екскурсії, зокрема, одна з викладачок театрального мистецтва працює у театрі ім. Марії Заньковецької, тож діти мали змогу побачити закулісся театру.

Незмінним є лише місце проведення занять з 3D-моделювання, оскільки для цього потрібні комп’ютери. Каріна Роханська розповідає, що навчання відбувається у шкільному кабінеті інформатики, де кожна дитина має змогу працювати за окремим комп’ютером, також у ліцеї є 3D-принтер, який використовують на заняттях.

3D-моделювання – це один з найпопулярніших напрямків на проекті

3D-моделювання – це один з найпопулярніших напрямків, так само, як і театральне мистецтво. Щоб діти краще засвоювали матеріал, ці курси поділили на підгрупи за віковою категорією.

Юрій Ясніцький має багаторічний досвід роботи в ІТ, а також уже кілька років викладацької діяльності. Він викладає курс 3D-моделювання на проекті та розповів ZAXID.NET, що намагається бути для дітей не лише вчителем, а й другом. Програма курсу розрахована на те, що до групи під час навчання можуть приєднатись нові учні, яким, за словами Юрія Ясніцького, буде достатньо пояснити декілька базових можливостей програми, інше вони зможуть наздогнати.

Кожна дитина має змогу працювати за окремим комп’ютером, також у ліцеї є 3D-принтер, який використовують на заняттях

«Я завжди з радістю допомагаю кожному, головне розговорити сором'язливих учасників проекту, щоб отримувати від них фідбек та контролювати виконання завдання. Сама програма курсу не розрахована на те, щоб зробити вас професіоналом у сфері 3D, а на те, щоб зацікавити, познайомитись з чималою кількістю програм, де ви зможете зроби багато чого крутого та водночас чудово провести час і вийти з уроку з посмішкою та відчуттям "Круто, оце роботу я зробив!"», – розповідає ZAXID.NET Юрій Ясніцький.

У межах проекту UDOMA діти вчаться у невеликих групах, переважно до 10 осіб, щоб викладач міг приділити час кожному. Самі заняття відбуваються після обіду, коли закінчуються уроки.

«У дітей є різні запити, і за допомогою курсів ми покриваємо їхню цікавіть. Ми вибирали предмети, які не викладають у школі та які цікаві дітям. Це не перший наш освітній проект, і готуючи їх ми цікавимось, що буде цікаво дітям, бо вони наша цільова аудиторія», – каже Каріна Рохицька.

Знайомство зі Львовом

Один з курсів на проекті також розповідає про історію Львова – його веде історик Олег Цибуляк. За словами викладача, оскільки навчання відвідують переселенці, які часом вперше приїхали до Львова, то для них це гарна нагода дізнатись про розвиток та особливості міста.

Діти відвідали екскурсію в музей історії України, що є відділом Львівського історичного музею

«Я намагаюсь проводити свої курси в інтерактивному форматі, немає такого, що просто приходжу читати лекції, аж поки діти не заснуть. На заняття приходять діти різного віку – і 7, і 10, і 13 років, матеріал треба подати так, щоб всі усе зрозуміли. Це не завжди просто, але цікаво. У нас з дітьми є постійна взаємодія, я задаю їм питання, щоб вони поміркували», – каже Олег Цибуляк.

Історик розповідає, що план курсу вибудував таким чином, що навіть якщо дитина пропустить одне чи два заняття, то нова тема для неї все одно буде зрозумілою.

«Коли ми вчили про архітектуру Львова, то я розповідав про етапи будівництва Оперного театру, що його будували Полтві. Виявляється, що колись через Львів річка протікала. Для дітей, які вперше приїхали до Львова, це дуже цікаво. Дітям цікаво, коли я показую фотографії старого Львова, а потім, коли ми йдемо на екскурсії, вони вже по-іншому дивляться на будівлі довкола», – додає Олег Цибуляк.

Усі фото ГО «Інститут Суспільних Ініціатив»