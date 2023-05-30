Хлопці підпалили суху траву в урочищі «Бухта» Гощанської громади

Суд оштрафував мешканку Рівненщини, син якої спричинив пожежу сухої трави. Її визнали винною в невиконанні обов'язків щодо виховання дітей і призначили 1,7 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що пожежа сталась 19 березня в урочищі «Бухта» неподалік села Воскодави Рівненського району. Двоє 13-річних хлопців запальничкою підпалили суху траву, внаслідок чого у лузі виникла пожежа.

Як повідомляли в Гощанській селищній раді, діти самі звернулись за допомогою до рятувальників. «Рятувальники у свою чергу повідомили працівників поліції. Після приїзду на місце події поліціянти виявили паліїв, які прямували від місця пожежі в напрямку села Мнишин. У присутності батьків працівники поліції взяли пояснення в дітей», – повідомляли у селищній раді.

На матерів обох хлопців склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 184 КУпАП (неналежне виховання дітей). Одна з них прийшла на судове засідання і заявила про визнання вини та розкаяння. Суддя Дмитро Пацко звільнив її від відповідальності, тож жінка повинна буде заплатити лише 536 грн судового збору.

Водночас інша матір до суду не прийшла. Їй призначили 1,7 тис. грн штрафу – це максимальне покарання, передбачене цією статтею. Також вона повинна сплатити 536 грн судового збору.