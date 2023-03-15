Інцидент стався в Остап'ївській ЗОШ Скалатської громади

Мешканця Тернопільщини оштрафували на 850 грн за бійку сина в школі. 14-річний хлопець під час сварки завдав однокласнику ударів по голові, внаслідок чого в потерпілого діагностували струс мозку та гематоми. Оскільки хлопцеві ще не виповнилось 16 років і він не може нести адмінвідповідальність, протокол склали на його батька.

Як йдеться у постанові Підволочиського райсуду, бійка між однокласниками сталась 9 лютого в Остап'ївській школі. Учні розповіли, що в них не було третього уроку, тож декілька хлопців сіли грати в карти. Під час гри між двома учнями стався конфлікт. На перерві сварка продовжилась і переросла у бійку, під час якої нападник наніс опоненту декілька ударів, в тому числі, по голові.

В потерпілого погіршилось самопочуття, його відпустили додому. Згодом хлопця відправили до Тернопільської обласної дитячої лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, декілька гематом на голові.

Оскільки нападнику ще не виповнилось 16 років, адмінпротокол на нього не складали. Натомість його склали на батька школяра. На судове засідання чоловік не прийшов, але у письмових поясненнях погодився на штраф.

Суддя Назарій Сташків визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов'язків) та призначив йому 850 грн штрафу. Окрім цього, чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору.