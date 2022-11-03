Шестикласник навчається у школі в селі Кам'янки Підволочиської громади

Райсуд на Тернопільщині призначив 850 грн штрафу матері шестикласника, який надсилав учням та вчителям нецензурні повідомлення. Таким чином він навіть зривав онлайн-уроки. Поліцейським школяр пояснив, що вчиняв так «заради розваги». Оскільки йому ще не виповнилось 14 років, за булінг судили не його, а матір.

Один з однокласників розповів, що 22 вересня йому на Viber прийшло повідомлення, що незабаром «зламають його дані», також у повідомленнях була нецензурна лайка з приниженнями. Згодом до нього зателефонував однокласник і сказав, що так він пожартував. Подібні повідомлення отримувала ще одна учениця шостого класу.

Але, як виявилось, хлопець писав нецензурні смс не лише учням, а й вчителям. Вчителька географії, яка 15 вересня проводила дистанційне заняття, розповіла, що хлопець під'єднався до уроку та надсилав у чат нецензурні повідомлення.

«До групи в Google Meet доєднався користувач, який унеможливив проведення уроку через постійні повідомлення нецензурного характеру, котрі читали всі учні класу. Крім того, заступник з виховної роботи повідомила про неможливість проведення дистанційного навчання вчителями, у зв'язку з надсиланням невідомим абонентом непристойних повідомлень», – йдеться у постанові.

Заяву до поліції написав директор школи і подав її 22 вересня цього року. Справою зайнялись ювенальні поліцейські. Їм хлопець пояснив, що вчиняв так «заради розваги».

До суду матір хлопця не прийшла. Вона подала письмову заяву, що визнає провину і попросила суд обмежитись мінімальним покаранням. Також запевнила, що провела з сином виховну бесіду. Про жінку відомо, що вона характеризується винятково з позитивного боку, має авторитет у селі.

Оскільки хлопець ще не має 14 років, судили не його, а матір. Їй інкримінували порушення ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначили мінімальне за цією статтею покарання – 850 грн штрафу. Поки що постанова не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.