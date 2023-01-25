Райсуд на Тернопільщині оштрафував батька семикласника за цькування вчителя. Зазначається, що 12-річний учень ображав класного керівника, матюкався і порушував дисципліну. Батько хлопця визнав провину і запевнив, що вже провів виховну розмову з сином, після якої той виправився. Суд призначив чоловікові 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Лановецького райсуду, протокол склали на батька семикласника Юськовецької школи. Зазначається, що в період з вересня по грудень минулого року 12-річний хлопець вчиняв булінг відносно класного керівника.

«Під час навчального процесу вчиняв булінг (цькування) відносно класного керівника (вчителя української мови) психологічного характеру: образи, порушення дисципліни під час уроку, нецензурне висловлювання, чим завдав шкоди здоров'ю вчителя», – йдеться у постанові.

Свою вину батько семикласника визнав і запевнив, що з сином вже провів виховну бесіду. Більше подібного школяр не вчиняє.

Суддя Андрій Радосюк визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначив йому 850 грн штрафу. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору.