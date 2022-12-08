Райсуд на Тернопільщині оштрафував матір восьмикласника, який цькував молодшого на два роки учня. Зазначається, що такі інциденти ставались неодноразово, але у судовій постанові йдеться лише про один, який відбувся в жовтні цього року. Тоді хуліган погрожував шестикласнику та нецензурно до нього висловлювався. Оскільки хлопцю ще немає 16 років, замість нього судили матір. Суд визнав її винною у неналежному вихованні сина та призначив 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Кременецького райсуду, інцидент стався 27 жовтня у Кременецькій ЗОШ №5. Під час сварки учень 8 класу обзивав іншого школяра, а також погрожував фізичною розправою. До того ж, зазначається, що він вже не вперше принижує та ображає цього учня.

Допитаний у суді восьмикласник розповів, що лише «запропонував йому вийти за межі школи для того, щоб поговорити, не погрожував йому фізичною розправою, тільки вжив нецензурні слова».

Згідно з характеристикою класної керівниці, хлопець регулярно порушує правила дисципліни, запізнюється на уроки або ж взагалі їх прогулює, на зауваження реагує агресивно. Дирекція школи зверталась щодо цього до матері хлопця, але ніяких результатів після таких звернень не було. На неодноразові виклики до школи жінка не приходила.

Оскільки хлопець ще не досяг 16-річного віку, з якого настає адмінвідповідальність, протокол за неналежне виховання сина склали на його матір. Суддя Тетяна Клим визнала її винною та призначила 850 грн штрафу. Також жінка повинна заплатити 496 грн судового збору.

Додамо, що наразі постанова не набрала законної сили, тож обвинувачена може оскаржити її в апеляційному суді.