Жінку затримали після отримання нею 2 тис. доларів хабара

Райсуд на Рівненщині призначив 73,5 тис. грн штрафу екс-працівниці одного з районних центрів комплектування, яку затримали на хабарі. За 2 тис. доларів жінка обіцяла допомогти військовозобов'язаному чоловікові уникнути призову на військову службу. Відомо, що наразі вона вже не працює у центрі комплектування.

Як йдеться у вироку Березнівського райсуду, Ольга Л. обіймала посаду головної спеціалістки відділення рекрутингу та комплектування районного одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 24 лютого вона зустрілась з чоловіком, який хотів, аби його зняли з обліку військовозобов'язаних, і повідомила, що вона може в цьому посприяти за 2 тис. доларів. Також жінка зобов’язувалася повернути йому військовий квиток.

Гроші посадовиця отримала 2 березня, одразу ж після цього її затримали. Жінці вручили підозру за ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), яка передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.

В ході слідства обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій повністю визнала провину і заявила про розкаяння. Також сторони погодили покарання. Суддя Юлія Старовецька на засіданні 2 травня цю угоду затвердила.

Відтак Ольгу Л. визнали винною та призначили їй 73,5 тис. грн штрафу. Крім того, їй на рік заборонили обіймати посади в держорганах та місцевому самоврядуванні, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Додамо, що судячи з інформації у вироку, наразі жінка вже не працює у центрі комплектування.