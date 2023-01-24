Мешканець Рівненщини відбувся умовним терміном за погрози військовому, який роздавав повістки. Відомо, що працівник військкомату прийшов додому до чоловіка, аби вручити повістку його брату, але на вулицю вийшов обвинувачений, схопив косу і намагався напасти на лейтенанта. Зупинився чоловік лише після трьох попереджувальних пострілів. У суді обвинувачений пояснив, що його роздратувало те, що працівники військкомату зайшли на подвір'я «без дозволу». Свою провину він визнав і розкаявся у вчиненому.

Зазначимо, що інцидент стався 13 вересня минулого року. Тоді в село Красносілля Гощанської громади приїхав військовий разом зі старшим солдатом, аби вручати повістки. Під час вручення однієї з повісток з'ясувалось, що військовозобов'язаного на той момент вдома не було. Тож до працівників військкомату вийшли його родичі.

До них також підійшов брат військовозобов'язаного.«[Обвинувачений] вчинив сварку, під час якої вів себе агресивно, та нецензурно висловлювався на адресу потерпілого, після чого [...] з метою припинення законної діяльності [військового], передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи нецензурно висловлюватися, взяв у руки косу та здійснив напад на лейтенанта, намагаючись заподіяти останньому тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у матеріалах справи. Чоловік зупинився лише після трьох попереджувальних пострілів, а тоді втік з місця.

В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину і підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Він пояснив, що так агресивно зреагував, бо йому здалося, що працівники військкомату зайшли на подвір'я без дозволу, тож це йому не сподобалось. Пообіцяв, що більше такого не буде, і попросив вибачення. Суд розцінив розкаяння як пом'якшуючу обставину.

Як йдеться у вироку Гощанського райсуду, суддя Петро Тишкун визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 350 ККУ (погроза щодо службової особи), але звільнив від основного покарання, призначивши лише три роки іспитового терміну. Додамо, що косу, якою чоловік погрожував військовому, суд постановив конфіскувати як «знаряддя вчинення кримінального правопорушення».

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть протягом 30 днів оскаржити його в апеляційному суді.