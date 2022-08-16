У селі Зелень на Рівненщині поліцейське авто під час переслідування збило мотоцикліста з пасажиром. Інцидент стався близько 15:00 у понеділок, 15 серпня, після того, як правоохоронці помітили на дорозі мотоцикліста без шолома. Вимогу зупинитися мотоцикліст проігнорував, показавши у відповідь непристойний жест. Поліцейські наздогнали мотоцикл на грунтовій дорозі, після чого, судячи з офіційного повідомлення прес-служби Нацполіції, вчинили бокове зіткнення із ним, після чого водій та пасажир впали на дорогу. На мотоцикліста склали адмінматеріали за чотирма статтями, сам він заявив на застосування сили поліцейським.

Про аварію між службовим авто поліції та мотоциклістом прес-служба поліції повідомила за день після інциденту – ввечері вівторка, 16 серпня. За інформацією поліції, під час патрулювання на вулиці Центральній у селі Зелень поліцейські помітили мотоцикл, який їхав з порушеннями ПДР: і водій, і пасажир перебували без мотошоломів. Вимогу про зупинку мотоцикліст проігнорував, натомість показавши правоохоронцям непристойний жест.

«За попередньою інформацією, на ґрунтовій дорозі сталося дотичне зіткнення транспортних засобів. Унаслідок цього мотоцикл упав, а водій та пасажир отримали забої», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

На мотоцикліста склали адмінматеріали за чотирма статтями КУпАП: порушення правил безпеки дорожнього руху, зокрема правил користуванням мотошоломами, керування технічно несправним транспортним засобом і невиконання вимог поліцейського про зупинку.

Відомо, що мотоцикліст звернувся із заявою про те, що поліцейський застосував до нього фізичну силу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Матеріали будуть скеровані до ДБР. Крім цього, у поліції щодо цього інциденту проведуть службову перевірку.