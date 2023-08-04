Під час обстеження дна річки Турія водолази виявили тіло загиблого

У Ковелі в річці Турія рятувальники знайшли тіло 38-річного чоловіка, який напередодні залишив на березі свої речі і зник. Зранку в п'ятницю, 4 серпня, його тіло з дна водойми підняли водолази.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, виклик надійшов до надзвичайників у четвер, 3 серпня. Заявник повідомив, що на березі річки Турія у Ковелі лежали чиїсь речі, а власника на місці не було.

«На пошуки людини прибуло водолазно-рятувальне відділення Ковеля. Водолазами було обстежено 1000 м2 акваторії дна та за допомогою човна вони перевірили прибережну смугу центрального пляжу. 0 09:46 рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню», – йдеться у повідомленні.

Особу загиблого встановили: ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Тіло чоловіка відправлять на судово-медичну експертизу.

Згідно зі статистикою надзвичайників, від початку купального сезону на водоймах Волині загинули десятеро людей. Останній нещасний випадок стався в селі Усичі Луцького району, де у річці потонув 45-річний чоловік.