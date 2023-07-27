Тіло чоловіка виявили у річці Случ неподалік міста Сарни

У річці Случ на Рівненщині виявили тіло 40-річного потопельника. Відомо, що він перебував у розшуку як безвісти зниклий. Попередньо, на його тілі не виявили слідів насильницької смерті.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, тіло чоловіка виявили у річці Случ неподалік міста Сарни близько 17:30 у середу, 26 липня.

«Співробітники восьмої державної пожежно-рятувальної частини ДСНС за допомогою рятувального човна підняли тіло людини на поверхню. Ті­ло дос­тавле­но для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Рівненщини, особу загиблого вже встановили: ним виявився 40-річний житель Сарн, який від 25 липня був у розшуку як безвісти зниклий.

Поліцейські встановили, що 13 липня він зі знайомими поїхав на роболовлю на річку Случ. Знайомі поїхали в магазин, а коли повернулися, його вже не було на місці. Не дочекавшись чоловіка, останні роз'їхалися додому. Про допомогу у встановленні перебування сусіда 25 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Сарн: за її словами, чоловік був відсутній вдома протягом протягом десяти днів.

При поверхневому огляді слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Точні причини його смерті встановлять на судмедекспертизі.