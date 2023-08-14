У селі Рожищі на Волині 14-річний хлопець виліз на дах вагона та отримав ураження струмом. Із множинними опіками його госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, у неділю, 14 серпня, близько 19:00 14-річний підліток гуляв із друзями поблизу залізничної станції. Він вирішив залізти на дах вагону та зачепив лінію електропередач, внаслідок чого його вдарило електричним струмом.

Хлопця з множинними опіками госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Зі слів медиків, від отримав 60% опіків тіла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.