24 червня у селі Глібовичі Львівського району внаслідок ураження струмом через обрив електричного дроту загинула дитина. Медики її реанімували, але врятувати третьокласницю не вдалося.

«Внаслідок обриву електричного дроту струм смертельно вразив дитину 2013 року народження. За попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до дроту, який обірвало через негоду», – повідомив вранці 25 червня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Староста Свірзького округу Бібрської громади, до якого належить село Глібовичі, Галина Перун, розповіла ZAXID.NET, що нещасний випадок стався на вулиці близько 15:00-15:30.

«Четверо дівчаток йшли з костелу. Одна з них зачепила дріт. Дитину реанімували близько 40 хвилин, медики робили все можливе, щоб її врятувати», – прокоментувала ZAXID.NET Галина Перун.

Зі слів старости, дріт обірвався, ймовірно, того ж дня, бо до цього нещасного випадку в селі було електропостачання. Працівники «Львівобленерго» приїхали на місце відразу і знеструмили стовп. Їхня прес-служба пообіцяла прокоментувати в понеділок.

За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

У ЛОДА нагадують правила безпеки у випадку обірваних ліній електропередачі: не наближатись до них ближче ніж на 8 метрів, відходити від обірваного проводу «гусячим кроком»: звести ступні разом, не відривати їх одна від одної і від землі, та пересуватися дрібними ковзкими кроками.

Про пошкоджені електромережі у Львівській області слід повідомляти за номером 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери колцентру Львівобленерго: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, треба повідомити екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.