На території Любомльського лісгоспу зрубали майже 3 тис. дерев

Трьох колишніх працівників лісгоспів на Волині підозрюють у вирубці лісу на 21 млн грн. За версією слідства, екс-працівники видали лісорубні квитки з суттєвим порушенням процедури – не провівши оцінку впливу на довкілля. Наразі всі троє екс-посадовців отримали підозри.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, рубки проводили на території Любомльського лісгоспу з дозволу тодішнього лісничого Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також головного спеціаліста цього управління та інженера Любомльського лісового господарства. Йдеться про сім ділянок площею понад 1 га.

«Посадовці в порушення законодавства видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для проведення подібних рубок. Через це було незаконно зрубано понад 2,5 тисячі дерев різних порід, а збитки довкіллю за висновками інженерно-екологічної експертизи склали понад 21 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Вже колишнім посадовцям повідомили про підозри за декількома статтями ККУ: ч.1 ст. 28 та ч.4 ст. 246 (незаконна вирубка лісу), а також ч.1 ст. 28 та ч.3 ст. 365 (перевищення службових повноважень). Санкція статті передбачає покарання до десяти років тюрми.