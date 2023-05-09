Марія Христецька очолює Шацький нацпарк з 2017 року

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи директорки Шацького нацпарку, яку підозрюють у присвоєнні 1 млн грн. Слідчі встановили, що посадовиця разом зі спільниками оформила на роботу фіктивних працівників і забирала їхню зарплату. Жінку підозрюють у порушенні одразу трьох статей Кримінального кодексу, максимальне покарання за якими передбачає до 12 років тюрми. Слідство наразі не називає імені підозрюваної, однак відомо, що йдеться про Марію Христецьку, яка очолює Шацький нацпарк з кінця 2017 року.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у вівторок, 9 травня, після повідомлення прес-служби теруправління ДБР у Львові. Як встановило слідство, керівниця нацпарку разом зі своїм співмешканцем та трьома керівниками підпорядкованих відділів фіктивно оформили на роботу шістьох працівників установи.

«Липові співробітники нібито працювали на посадах у науковому відділі, юрисконсульта, технічних працівників, а зарплату за них напряму отримувала директорка. Таким чином, за дев'ять місяців маніпуляцій чиновниця разом зі спільниками заробила на «мертвих душах» понад 1 мільйон гривень», – вважає слідство.

Підозру очільниці Шацького нацпарку вручили у січні цього року

У прес-службі прокуратури Волині додають, що «працівники» віддавали свою платню співмешканцю посадовиці.

Марію Христецьку обвинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розтраті майна, підробці документів у складі організованої злочинної групи. Її співучасників обвинувачують у заволодінні чужим майном, шахрайстві та службовому підробленні. Санкції статей передбачають до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі розслідування справи завершене, матеріали відправили до суду.

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