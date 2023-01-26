Марії Христецькій вручили підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу

Директорку Шацького нацпарку Марію Христецьку підозрюють у присвоєнні майже 1 млн грн чужої зарплати. За версією слідства, жінка разом з іншими працівниками Нацпарку оформляла на роботу фіктивних працівників, які насправді ніяких функцій не виконували. Натомість їхню зарплату отримувала директорка. Відтак жінку підозрюють у розтраті майна, шахрайстві та підробці документів. Слідство вже подало клопотання про відсторонення Марії Христецької від посади.

Зазначимо, що перші підозри Марія Христецька отримала в листопаді минулого року. Щоправда, тоді її звинувачували лише в оформленні на роботу двох фіктивних працівників. Наразі ж, як встановили слідчі Державного бюро розслідувань, йдеться про вісьмох людей.

«До групи входили директорка та деякі працівники установи. Вони фіктивно оформили вісьмох працівників Нацпарку. Липові співробітники на посадах наукового відділу, юрисконсульта, технічних працівників працювали лише на папері, а зарплату за них отримувала директорка. Як встановило слідство, з жовтня 2021 по червень 2022 року вона разом зі спільниками заробила на «мертвих душах» близько 1 млн грн», – йдеться у повідомленні прес-служби теруправління ДБР у Львові.

Тож Марії Христецькій вже повідомили про підозру за декількома статтями ККУ: ч.2 ст. 190 (шахрайство), ч.5 ст. 191 (розтрата майна), ч.4 ст. 358 (підробка документів), ч.1 ст. 366 (службове підроблення).

Санкції статей передбачають ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна. До суду подано клопотання про відсторонення її від посади. Також вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам організованої злочинної групи.