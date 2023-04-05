32-річному селянину з Волині оголосили підозру у незаконній порубці дерев на території Нацпарку «Цуманська пуща» на 400 тис. грн. У повідомленні прокуратури вказано, що усі дерева чоловік зрубав протягом одного дня.

За даними слідства, зранку 17 лютого 2023 року раніше уже судимий чоловік незаконно зрубав дерева на території Національного природного парку «Цуманська пуща», заподіявши інтересам держави шкоду на суму понад 400 тис. грн. У повідомленні не вказано, скільки саме дерев зрубав чоловік, а також про які породи йдеться.

Як повідомила Волинська обласна прокуратура, 32-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що заподіяло тяжкі наслідки, та наданні завідомо недостовірних доказів суду (ч.4 ст. 246, ч.1 ст. 384 ККУ).

Під час розгляду в суді клопотання про накладення арешту на деревину, він також надав суду недостовірну інформацію про те, де взяв цю деревину.