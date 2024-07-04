Журналісти отримали деталі службової перевірки Писаренка

Лейтенант поліції Києва Богдан Писаренко не знав своїх повноважень, коли разом з депутатом Миколою Тищенком брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі. Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит журналістів «Слідства.Інфо», повідомляє видання у четвер, 4 липня.

Як зазначають у поліції, Богдана Писаренка відрядили до Дніпра на період 20-21 червня 2024 року, щоб той проводив слідчі дії у рамках кримінального провадження, яке розслідується столичною поліцією.

«20 червня 2024 року близько 14:00, коли Писаренко у зв’язку зі службовою необхідністю та з дозволу слідчого вийшов з приміщення, у якому проводилися слідчі дії, то став очевидцем, а далі — учасником конфліктної ситуації між народним депутатом України Тищенком, невідомими особами в камуфляжному одязі, військовослужбовцями та цивільними особами, допустивши при цьому непрофесійне виконання обов’язків поліцейського», — розповіли у Національній поліції.

На думку правоохоронців, Писаренко не знав своїх повноважень, не дотримався порядку застосування заходів примусу та не увімкнув портативний відеореєстратор до і під час конфлікту. Також столичний поліцейський не зателефонував у «102», коли громадяни заявляли йому про правопорушення.

У деталях службової перевірки Писаренка йдеться, що 24 червня до їхнього співробітника застосували дисциплінарне стягнення за скоєні проступки, а на наступний день видали наказ про його звільнення.

Нагадаємо, 20 червня 2024 року у Дніпрі невідомі у балаклавах напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова. Згодом стало відомо, що до нападу причетна команда народного депутата Миколи Тищенка, яка начебто у той час боролась з ботофермами.

25 червня 52-річному народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Під час обшуків за місцем проживання депутата в нього знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Також підозри отримав охоронець Тищенка – Костянтин Цубера, якого звинувачують у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. За рішенням суду, Тищенко зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом, який він не зміг оскаржити в апеляційному суді, а Цубера сидить під вартою і подав у Київський апеляційний суд скаргу на обраний йому запобіжний захід.

За даними «Слідства.Інфо», Тищенко і Цубера наразі єдині підозрювані у цій справі. Правоохоронці кажуть, що інших учасників конфлікту важко ідентифікувати, бо вони були в балаклавах. Прокурори у справі Тищенка підтвердили «Слідству.Інфо», що проти експоліцейського не відкривали справу через події у Дніпрі.