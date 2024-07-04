75-річний рівнянин облив лікаря невідомою сумішшю, яку сам приготував удома

У Рівному 75-річний пенсіонер здійснив замах на лікаря одного з медзакладів міста. Зловмисник облив медика невідомою речовиною. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області у четвер, 4 липня.

За інформацією правоохоронців, напередодні, 3 липня, близько 19:30 до них звернулася медсестра одного з медзакладів міста та повідомила, що невідомий чоловік облив кислотою лікаря установи. Від огляду та допомоги медиків 54-річний рівнянин відмовився.

поліції Рівненської області

Слідчі встановили, що після завершення робочої зміни 54-річний лікар вийшов на вулицю до свого автомобіля, коли в цей час до нього підійшов 75-річний рівнянин та облив невідомою сумішшю, яку сам приготував удома. Пенсіонер пояснив поліцейським, що у такий спосіб хотів поквитатися з хірургом, оскільки вважає, що кілька років тому той неналежно провів йому оперативне втручання.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), усі обставини події встановлюються.