Всі хуліганства він скоював на мікрорайоні «Аляска»

В Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який обливав кислотою авто. Правоохоронцям 64-річний зловмисник пояснив, що йому не подобалося, як були припарковані транспортні засоби. Наразі встановили 4 факти пошкодження рухомого майна.

До поліцейських Тернополя в середині березня звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що хтось вночі облив його автомобіль, який був припаркований біля будинку. Через день з подібною заявою звернулося ще декілька місцевих жителів. Усі авто невідомі облили кислотою, від чого в транспортах пошкодилися лак і фарба. Автомобілі були припарковані біля різних житлових будинків на мікрорайоні «Аляска».

«Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці подій, вилучили речові докази. Загалом невідомі пошкодили 4 автомобілі. Поліцейські виявили сліди від невідомої речовини, схожої на кислоту. Суми збитків у кожному випадку сягали до 20 тисяч гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 29 березня.

Сума збитків в кожному випадку пошкодження авто сягала 20 тис. грн

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили причетного до злочину чоловіка. Це – 64-річний житель Тернополя. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисника та вилучили близько 3 літрів невідомої речовини, якою, ймовірно, обливали автомобілі. Речовий доказ направлено на експертизу. Чоловік поліцейським пояснив, що він таким чином боровся з неправильно припаркованим транспортом.

За фактом пошкоджених авто відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до схожих фактів пошкодження чужого майна.