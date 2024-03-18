Маневицький районний суд виніс вирок місцевому жителю за хуліганство. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов вакцинуватися від коронавірусу у районний центр первинної медико-санітарної допомоги, влаштував конфлікт, вдарив двох лікарок і чіплявся до пацієнтів. Через п’яний дебош діяльність закладу призупинили на годину. Суд оштрафував обвинуваченого на 34 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду від 13 березня, на початку серпня 2021 року Борис Мельник прийшов у Маневицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги, аби вакцінуватися від коронавірусу. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння й «використовуючи нікчемний привід необхідності познайомитися зі своїм сімейним лікарем, голосно кричав та висловлювався грубою нецензурною лайкою в адресу лікарів та відвідувачів амбулаторії». Зокрема, увірвався в кабінет дерматологині, схопив її за шию й вимагав повідомити, хто його сімейний лікар. Тоді взяв стілець і кинув його у вікно, внаслідок чого з підвіконня впав і розбився горщик із кімнатною рослиною. Опісля обвинувачений зайшов до сімейної лікарки, закрив її робочий ноутбук і схопив за ліве плече.

«Внаслідок неправомірних дій обвинуваченого робота медзакладу 3 серпня 2023 року була зупинена орієнтовно з 11 години 30 хвилин до 12 години 50 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Борис Мельник – уродженець села Будки Волинської області, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює водієм у ПП «Вояж». Свою вину визнав, стверджував, що детально пригадати всі обставини події не може, оскільки перед тим вживав алкогольні напої. У потерпілих просив вибачення, а в суду – суворо його не карати.

Суддя Ірина Токарська визнала чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) й призначила покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.