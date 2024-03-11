Збаразький районний суд присудив жителю Збаража 150 годин громадських робіт за те, що той спричинив бійку з іншим чоловіком в кабінеті директора ліцею села Залужжя. В суді чоловік свою визнав лише частково і зазначив, що побив опонента через наклеп на свою неповнолітню доньку.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що конфлікт між двома чоловіками в приміщенні навчального закладу стався 18 жовтня 2023 року. Директор викликав на розмову батька учениці Миколу Ростовського та іншого чоловіка. Приблизно о 13:20 в кабінеті директора Залужанського ліцею між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний тричі вдарив кулаками в обличчя і ніс противника.

«Постраждалий впав на підлогу, а нападник, нагнувшись над ним, наніс ще не менше трьох ударів в ділянку голови, чим спричинив потерпілому садна лоба, правої брови, синець повік правого ока, синець і садно носа, синці живота, стегна і гомілки. Ці травми, за висновками експертів, відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 6 березня.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав лише частково і пояснив, що між ним та постраждалим виникла сварка з приводу образ його дочки. Потім його опонент перший вдарив та спровокував його, тоді він наніс три удари кулаками в обличчя. Розборонила їх матір постраждалого, яка почала кричати. Після чого він розвернувся та вийшов із кабінету директора.

Свідками бійки та сварки став також директор ліцею та заступник директора, який почув крики із сусіднього кабінеті і прибіг, щоб розборонити чоловіків.

Суддя Збаразького районного суду Богдан Олещук заслухавши всі сторони конфлікту, визнав винним Миколу Ростовського в нанесенні легкого тілесного ушкодження і призначив йому покарання у вигляді громадських робот на строк 150 годин. На даний вирок може бути подана апеляційна скарга до Тернопільського апеляційного суду через Збаразький районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.