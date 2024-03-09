Збаразький районний суд, який виніс вирок Марині Олешко

Збаразький районний суд визнав винною адвокатку Марину Олешко у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, та у вбивстві через необережність. Обвинувачену звільнили від ув'язнення, але вона має сплатити родині загиблого 1,3 млн грн моральної та матеріальної шкоди. У вироку йдеться, що Марина Олешко керувала автомобілем, її почали переслідувати. Коли вона зупинилася, то чоловіки накинулися на її автомобіль. Під час того, як жінка намагалася поїхати, вона збила одного з переслідувачів. Інцидент трапився у 2015 році.

Згідно з матеріалами справи, Марина Олешко пізно ввечері 15 вересня 2015 року керувала автомобілем Nissan Murano поблизу села Котюжини Збаразького району. Жінку почав переслідувати та обганяти автомобіль Chevrolet Niva. Коли обидва автомобілі зупинилися, з Chevrolet Niva вийшли двоє чоловіків. Один з них виліз на капот Nissan Murano та почав руками бити по склі. У цей момент Марина Олешко від'їхала назад. Чоловік зіскочив з капота й став неподалік. Жінка проїхала незначну відстань й спробувала об'їхати Chevrolet Niva.

У вироку йдеться, що Марина Олешко не переконалася, чи можливо безпечно об'їхати авто переслідувачів, і збила чоловіка, який перед тим виліз на її авто. Чоловік знову опинився на капоті Nissan Murano та руками тримався за моторний відсік. Марина Олешко проїхала приблизно 700 метрів, різко загальмувала. Чоловік впав на проїжджу частину й отримав відкриту черепно-мозкову травму, численні крововиливи та садна, забій головного мозку важкого ступеня, перелом склепіння та основи черепа тощо. Після госпіталізації він помер у лікарні. Експерти встановили, що чоловік мав в крові 0,63 проміле алкоголю.

Під час судових засідань Марина Олешко провини не визнала. Вона пояснила, що у 2015 році перебувала в Котюжинах як юристка й укладала договори оренди земельних часток. В салоні авто з нею перебував пасажир. На виїзді з села її намагався заблокувати проїзд водій Chevrolet Niva. Марина Олешко пояснює агресивні дії переслідувачів тим, що вони працювали в сільськогосподарському товаристві, яке орендувало земельні ділянки, власники яких хотіли переукласти договори оренди землі саме на її умовах. Відтак товариство втратило б частину земель, на яких працювало. Жінка зазначала, що перелякалась, коли її авто заблокували. Крім цього, у суді Марина Олешко розповідала, що під час переслідування чула постріли.

«Чоловіки вийшли із салону автомобіля Chevrolet Niva та підійшли до її автомобіля. Один з чоловіків підійшов до передніх дверей автомобіля та бив руками по них, а інший виліз на капот та почав бити руками по лобовому склі. Вона включила задню передачу, почала рух свого автомобіля назад, щоб уникнути конфлікту. Проїхавши декілька метрів назад, спрямувала поїхала вперед, намагаючись справа об`їхати Chevrolet Niva. Через деякий час, біля села Манево, Chevrolet Niva знову наздогнав її та застосував таран», – йдеться у матеріалах справи.

Жінка переконувала, що не збивала чоловіка, а навпаки хотіла уникнути конфлікту й діяла у межах самооборони. Однак суд не погодився з жінкою. Також суд також відкинув показання про постріли.

Водій Chevrolet Niva, який переслідував жінку, у суді розповів, що їхав дорогою з села Котюжини й впізнав автомобіль Марини Олешко, оскільки раніше в цьому авто приїжджали люди, які агітували його односельців переукладати договори на оренду землі. Чоловік вважає, що обвинувачена говорила неправду про нього та його односельців, тому він коли побачив авто, вирішив поспілкуватися з водійкою та пасажиром, але жінка не реагувала й продовжувала їхати.

Суд задовольнив позов дружини загиблого в аварії, яка просила моральну та майнову компенсацію, оскільки чоловік був годувальником сім'ї й з нею залишилися четверо неповнолітніх дітей та мама-пенсіонерка. Суддя Ігор Гудима визнав винною Марину Олешко у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, та у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 119 ККУ), але звільнив її від покарання через закінчення термінів давності. Обвинувачена має сплатити на користь сім'ї загиблого майже 1,3 млн грн. Крім цього, Марина Олешко виплатить понад 3 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.