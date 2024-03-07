Франківський районний суд Львова стягнув з держбюджету 10 тис. грн компенсації через незаконні дії правоохоронців. Патрульні зупинили водія Audi A8 на трасі начебто через порушення ПДР, звинуватили у п’яній їзді та їзді під наркотиками – перевірка на драгері та у медзакладі підтвердила, що водій тверезий. Після цього поліція відмовилась відвезти водія до його авто, висадивши на об’їзній дорозі Львова – йому довелось добиратись до нього 20 км самотужки.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у лютому 2024 року, Андрій Мельник подав позов до управління патрульної поліції Львівщини та казначейської служби для відшкодування завданої йому моральної шкоди незаконними діями поліції.

Позивач розповів, що 12 грудня 2022 року він з вагітною дружиною їхав на автомобілі Audi A8 на трасі Івано-Франківськ – Львів, його зупинили патрульні начебто через порушення ПДР. У поліції спершу виникла підозра, що водій нетверезий – алкотестер показав 0 проміле, а потім, що він під наркотиками. Андрій Мельник погодився пройти перевірку у медзакладі, але не хотів залишати вагітну дружину саму на трасі, тому вони поїхали разом. Перевірка на наркотичне сп’яніння теж дала негативний результат.

Андрій Мельник стверджує, що після перевірки у медзакладі поліцейські відмовились доставити його з дружиною до місця, де вони залишили авто.

«Після неодноразових прохань відвезти назад до місця зупинки, поліцейські довезли його з дружиною до об’їзної дороги Львова в напрямку міста Івано-Франківськ, тобто за 20 км від місця незаконної зупинки транспортного засобу. Через незаконні та аморальні дії поліцейських він, позивач, разом із вагітною дружиною в мороз змушені були більше 20 км добиратись до власного автомобіля», – наведено слова позивача у рішенні суду.

У матеріалах справи є рапорт інспектора поліції, у якому вказано, що авто позивача «рухалось на великій швидкості та входило у поворот, що могло спричинити аварійну ситуацію на дорозі».

У рішенні суду вказано, що поліція не складала на водія будь-яких адмінпротоколів, хоча звинувачувала його у порушенні ПДР. На думку суду, зупинка позивача з підстав порушення ним ПДР та при цьому не складання протоколу (постанови) про притягнення до адміністративної відповідальності свідчить про незаконні дії посадових осіб, незаконну зупинку позивача працівниками поліції, які не спростували в судовому засіданні зворотного.

Справу розглянув суддя Василь Кузь, який задовольнив позов водія та стягнув з держбюджету 10 тис. грн завданої йому моральної компенсації через незаконні дії поліції. Рішення ще можна оскаржити.