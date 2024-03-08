Франківський районний суд Львова зобов’язав ПП «Реліквія» виплатити 75 тис. грн компенсації жінці, яка впала та травмувалась у їхньому продуктовому магазині. Підприємство також має відшкодувати їй витрати на правничу допомогу.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у березні 2024 року, до суду з позовом проти ПП «Реліквія» звернулась жінка, яка 25 травня 2023 року впала у продуктовому магазині цієї фірми на вул. Патона. Жінка заявляє, що спіткнулась об пошкоджений (деформований, з гострим виступаючим штирем) поріг. За її словами, після падіння вона певний час не могла самостійно встати, бо вдарилася головою та плечем. Інші відвідувачі магазину допомогли їй підвестися, а працівники магазину не надали жодної допомоги.

На місце не викликали «швидку», але наступного дня, 26 травня, зважаючи на ознаки перелому, температуру та погане самопочуття жінка звернулась у травмпункт. Цього ж дня її госпіталізували з діагнозом: «закритий вколочений багатоуламковий перелом проксимального мета епіфізу правої плечової кістки зі зміщенням кісткових фрагментів». Через кілька днів їй зробили операцію, вона була на стаціонарному лікуванні.

Комісія з розслідувань нещасних випадків невиробничого характеру у Львові склала акт, де вказано: «причини нещасного випадку: порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому числі: вимог безпеки під час експлуатації будівель (приміщень)».

Крім того, спеціалісти Залізничної РА виїздили на місце та зафіксували неналежний стан утримання приміщення магазину. Зокрема, «пороги є розбитими, з боків стирчать виступаючі металеві елементи, за які легко зачепитися».

Адвокат ПП «Реліквія» подав відзив на позовну заяву та стверджував, що позивачка не надала жодного допустимого доказу, який підтверджував би падіння у магазині та вину відповідача. Акт про нещасний випадок адвокат вважає протиправним та однобічним.

«Опитавши працівників магазину та переглянувши записи з камер відео спостереження, які встановлені у магазині, за 25.05.2023 року, відповідач дійшов до переконання, що вказані вимоги можуть містити ознаки шахрайських дій», – йдеться у відзиві.

Адвокат потерпілої просив надати відео з камер спостереження, однак відповідач цього не зробив. Справу розглянула суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі надані суду матеріали справи та частково задовольнила позов львів’янки, зобов’язавши ПП «Реліквія» виплатити їй 25,7 тис. грн матеріальної компенсації, 50 тис. грн завданої моральної шкоди та ще 8 тис. грн витрат на правничу допомогу. Рішення ще можна оскаржити.