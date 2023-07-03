Жінка впала на сходах супермаркету, що розташований у ТРЦ «Кристинопіль» у Червонограді

Червоноградський міський суд Львівщини частково задовольнив позов мешканки Червонограда, яка впала на сходах, виходячи з супермаркету АТБ, та травмувалась – у жінки був перелом ноги зі зміщенням. Суд зобов’язав мережу АТБ виплатити жінці моральну та матеріальну компенсацію на загальну суму 50 тис. грн.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у червні 2023 року, випадок трапився ще взимку 2021 року. 20 лютого подружжя виходило із супермаркету АТБ, що у ТРЦ «Кристинопіль» на пр. Шевченка, 5а у Червонограді, жінка послизнулась на сходах, які були вкриті льодом, та впала. Вона отримала травму у вигляді закритого 3-х кісточкового перелому лівої гомілки зі зміщенням та була госпіталізована у лікарню. Під час стаціонарного та амбулаторного лікування, яке тривало шість місяців, жінці провели операцію та імплантували у кістку ноги металеву пластину. На лікування мешканка Червонограда витратила 19,7 тис. грн.

Жінка звернулась до суду, щоб стягнути з мережі АТБ матеріальну та моральну компенсацію, оскільки переконана, що їхні працівники мають прибирати територію біля супермаркету.

Представник АТБ просив відмовити у задоволенні позову та заявив, що «позивачкою не надано жодного допустимого та достовірного доказу, який підтверджував би порушення відповідачем санітарних чи інших вимог благоустрою території. Додані до позову чеки, виписки з медичної картки можуть підтверджувати лише діагноз хвороби, а не місце та факт падіння та вину в падінні відповідача».

Представник супермаркету зазначив, що потерпіла мала надати акт про нещасний випадок невиробничого характеру. Суд не прийняв до уваги цей аргумент, оскільки лікувальний заклад має повідомляти органи державних адміністрацій про нещасний випадок, а не потерпілі. Лікарня повідомила Червоноградську міськраду про нещасний випадок.

«Суд приходить до висновку, що розслідування нещасного випадку не було проведено органом місцевого самоврядування незважаючи на повідомлення медичного закладу, а відповідна комісія з розслідування не була створена, в чому відсутня вина позивача», – вказано у рішенні суду.

Суд вислухав пояснення позивача, представника відповідача ТОВ АТБ, допитав свідків та дослідив матеріали справи. Суддя Неля Отчак частково задовольнила позов потерпілої та зобов’язала ТОВ АТБ виплатити їм 19,7 тис. грн завданої матеріальної шкоди та 30 тис. грн моральної компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.