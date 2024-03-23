Внаслідок хуліганських дій пошкоджений капот та лобове скло машини

Невідомі пошкодили машину нової директорки львівської школи №96 Ярини Нечепурної. Педагогиня написала заяву до поліції і описала ситуацію у Facebook. Вона припускає, що це може бути пов’язано із конфліктною ситуацією на роботі, де її не сприйняв педколектив та батьки учнів.

Вранці суботи 23 березня жінка помітила, що їй пошкодили лобове скло автівки.

«На лобовому склі лежав кусок грубого кореня. Не розумію, хто це зробив і кому це потрібно. В нас тихий двір, чудові сусіди і жодного разу за багато років таких випадків не було. Написала заяву в поліцію», – повідомила Ярина Нечепурна.

На капоті лежав корінь дерева і пристрої (фото Ярини Чепурної)

Директорка зазначила, що минулого тижня її не впустили до школи, яку вона очолила нещодавно.

«Дуже сподіваюсь, що ця ситуація не повʼязана з моїм призначенням на посаду директора СЗШ 96. Протягом минулого тижня група людей, захищаючи колишню директорку, не допустили мене до робочого місця. Я щиро сподіваюсь, що ці дві ситуації ніяк не повʼязані. Але оскільки поліція все це додала до матеріалів справи, то вважаю правильним повідомити тут публічно», – додала директорка.

Внаслідок хуліганських дій у машини розбите лобове скло (фото Ярини Чепурної)

Ярина Нечепурна перемогла на конкурсі на посаду директора, який відбувся 8 березня. Її конкурентка, попередня директорка Галина Михайлик не погодилася з рішенням комісії. Нову очільницю школи та начальника відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Віктора Давнюка, який 15 березня прийшов її представити, не впустили до актової зали школи.

Як пише Sykhiv.media, колишня директорка зазначила, що вчителі подали колективне звернення в обласну профспілку від трудового колективу школи до начальника управління освіти ЛМР Андрія Закалюка. Батьки також зібрали 860 підписів і підписали звернення в Міністерство освіти та міське управління освіти.

У Львівській міській раді повідомили, що 18 березня у школі №96 відбулося перше засідання робочої групи для врегулювання ситуації довкола конкурсу на посаду директора школи. Робоча група працює під керівництвом заступниці міського голови з гуманітарних питань Ірини Кулинич за участі представників батьківського комітету школи, вчителів та управління освіти Львівської міської ради.

Школа №96 з поглибленим вивченням англійської мови, математики, вивченням другої іноземної мови – німецької або польської працює на вул. Довженка у мікрорайоні Сихів.