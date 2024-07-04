Володимир Зеленський розповів про ситуацію із забезпеченням війська

В Україні 14 бригад Сил оборони залишаються у резерві неукомплектованими, повідомив в інтерв'ю Bloomberg 4 липня президент Володимир Зеленський. Причиною тому президент назвав затримку постачання військової допомоги від країн заходу.

Володимир Зеленський заперечив, що ситуація на фронті є патовою, назвавши її «проблемною». Зокрема, ускладнення пов’язані з постачанням озброєння, проте, на думку президента, їх можна усунути, «якщо є бажання й інструменти».

«У нас є бажання, а інструменти не прийшли. Тобто, у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили. Пакети повинні приходити, але вони ідуть, на жаль, повільно», – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна здійснить контрнаступ, коли у Сил оборони буде достатньо зброї. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що ситуація із кількістю особового складу стала набагато кращою, ніж була навесні 2024 року.

Зазначимо, в одній бригаді ЗСУ може бути від 1000 до 8000 осіб. Так, за словами Володимира Зеленського, без належного забезпечення можуть перебувати від 14 тис. до 112 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні, 3 липня, Пентагон виділив військову допомогу Україні на майже 2,3 млрд доларів. Пакет озброєння поділили на дві частини: один – на 150 млн доларів, який містить боєприпаси, протитанкові комплекси та тактичні засоби і системи, а другий – на 2,2 млрд доларів, для передачі ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS.