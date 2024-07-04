Грози та шквали пройдуть у Львові 4-5 липня

Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині. До кінця доби 4 липня та 5 липня очікуються грози, град та сильний вітер.

За прогнозом Львівського регіонального гідрометцентру, у місті Львові та області до кінця доби буде гроза, град, шквали 15-20 м/с.

А також завтра, 5 липня, вночі можлива гроза, вдень – пориви західного вітру 15-20 м/с.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони закликають не нехтувати правилами поведінки під час грози.

Під час грози:

вдома зачиніть вікна та двері;

вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови;

на вулиці не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій необхідно телефонувати на «гарячу лінію» міста за номером 15-80.