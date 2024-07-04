Синоптики оголосили штормове попередження у Львові та області
Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині. До кінця доби 4 липня та 5 липня очікуються грози, град та сильний вітер.
За прогнозом Львівського регіонального гідрометцентру, у місті Львові та області до кінця доби буде гроза, град, шквали 15-20 м/с.
А також завтра, 5 липня, вночі можлива гроза, вдень – пориви західного вітру 15-20 м/с.
У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони закликають не нехтувати правилами поведінки під час грози.
Під час грози:
- вдома зачиніть вікна та двері;
- вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови;
- на вулиці не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди;
- уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій необхідно телефонувати на «гарячу лінію» міста за номером 15-80.