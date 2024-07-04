Олександр Одинець очолив ЛМКП «Львівтеплоенерго» у квітні 2023 року

Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Відповідна декларація посадовця опублікована на сайті НАЗК.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олександр Одинець отримав 293,9 тис. грн зарплати у департаменті житлового господарства та інфраструктури та 716,9 тис. грн зарплати в «Львівтеплоенерго». Його дружина Наталія задекларувала 296,3 тис. зарплати в Івано-Франківській районній лікарні та 67,4 тис. зарплати в Львівському ТМО Акушерства і гінекології. Також вона отримала понад 26 тис. грн соціальної допомоги.

Батько Олександра Одинця Микола Одинець задекларував понад 4 млн грн від заняття бізнесом, а також 73,5 тис. грн пенсії. Мати Наталія задекларувала 33,7 тис. грн пенсії.

Також Олександр Одинець вказав 19 тис. доларів готівки і 31,8 тис. грн на банківському рахунку, його дружина – 4,2 тис. євро і 10 тис. доларів готівки. Також посадовець задекларував 52,6 тис. грн боргу за кредит.

Своєї нерухомості Олександр Одинець не має, натомість його дружина є співвласницею п’яти земельних ділянок і двох житлових будинків у Рясне-Руському. Микола Одинець задекларував автомобілі – Volkswagen Passat 2014 року випуску, яким користується Олександр Одинець, та Nissan Rogue 2021 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.