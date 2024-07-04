Директор «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець оприлюднив декларацію за 2023 рік
Олександр Одинець не має власної нерухомості
Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Відповідна декларація посадовця опублікована на сайті НАЗК.
Як вказано у декларації, у 2023 році Олександр Одинець отримав 293,9 тис. грн зарплати у департаменті житлового господарства та інфраструктури та 716,9 тис. грн зарплати в «Львівтеплоенерго». Його дружина Наталія задекларувала 296,3 тис. зарплати в Івано-Франківській районній лікарні та 67,4 тис. зарплати в Львівському ТМО Акушерства і гінекології. Також вона отримала понад 26 тис. грн соціальної допомоги.
Батько Олександра Одинця Микола Одинець задекларував понад 4 млн грн від заняття бізнесом, а також 73,5 тис. грн пенсії. Мати Наталія задекларувала 33,7 тис. грн пенсії.
Також Олександр Одинець вказав 19 тис. доларів готівки і 31,8 тис. грн на банківському рахунку, його дружина – 4,2 тис. євро і 10 тис. доларів готівки. Також посадовець задекларував 52,6 тис. грн боргу за кредит.
Своєї нерухомості Олександр Одинець не має, натомість його дружина є співвласницею п’яти земельних ділянок і двох житлових будинків у Рясне-Руському. Микола Одинець задекларував автомобілі – Volkswagen Passat 2014 року випуску, яким користується Олександр Одинець, та Nissan Rogue 2021 року.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.