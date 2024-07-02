Паралельно з чиновницькою роботою Віталій Нещадим вже 10 років надає послуги з поховання як ФОП

Заступник директора ЛКП «Муніципальна обрядова служба» з виробничих питань Віталій Нещадим подав декларації про доходи за 2022 і 2023 роки, що розміщені в реєстрі декларацій від НАЗК. Декларацію за 2023 рік Віталій Нещадим подав як заступник директора ЛКП, а за 2022 – як директор Янівського цвинтаря, яким він керував кілька років поспіль.

Із нерухомого майна Віталій Нещадим і його дружина Тетяна Нещадим задекларували:

Квартира в новобудові в Трускавці площею 66 м 2 і вартістю 533 тис. грн (Тетяна Нещадим придбала у 2017 році);

і вартістю (Тетяна Нещадим придбала у 2017 році); Недобудована квартира в новобудові від «Інтергалбуд» площею 89 м 2 у Львові за 2,66 млн грн (Віталій Нещадим придбав у 2021 році);

у Львові за (Віталій Нещадим придбав у 2021 році); Орендоване нежитлове приміщення площею 75 м 2 (Тетяна Нещадим, раніше орендував її чоловік);

(Тетяна Нещадим, раніше орендував її чоловік); Орендоване у родички нежитлове приміщення площею 25 м 2 (Віталій Нещадим);

(Віталій Нещадим); Недобудоване паркомісце за 465 тис. грн (Віталій Нещадим придбав у 2023 році).

Якщо у 2021 році у Віталія і Тетяни Нещадимів було по одній машині – Renault Traffic 2004 року випуску (вартість не вказана) і Mersedes Benz 2011 року за 492 тис. грн відповідно, то у 2022 році Тетяна Нещадим придбала ще два автомобілі. Ідеться про Ford Fusion 2015 року випуску за 263 тис. грн і Mersedes Benz Sprinter 2009 року усього за 15 тис. грн.

У 2023 році дружина чиновника придбала ще один Mersedes Sprinter – 2015 року за 529 тис. грн.

За даними сервісу YouControl, Тетяна Нещадим працює як фізична особа підприємець і надає послуги з поховання та інші ритуальні послуги. Таким же бізнесом в позаробочий час займається і її чоловік. Також він займається неспеціалізованою роздрібною торгівлею в магазинах.

У 2022 році подружжя разом заробило підприємництвом 2,77 млн грн, а зарплата Віталія Нещадима на посаді завідувача Янівського цвинтаря становила 197 тис. грн. Окрім того, син Віталія Нещадима від першого шлюбу Олександр Нещадим, який, згідно з декларацією, проживає із ним, отримав 600 тис. грн у подарунок від матері – Лілії Нещадим, яка також працювала в Муніципальній обрядовій службі.

Заощадження Віталія Нещажима у 2022 році становили 1 млн грн, 20 тис. доларів і 5 тис. євро готівкою. Заощадження Тетяни Нещадим – 4 тис. грн.

За 2023 рік похоронний бізнес дружини службовця Муніципальної обрядової служби приніс 3,706 млн грн. Сам Віталій Нещадим заробив на організації похоронів як ФОП 4,886 млн грн, а його заробітна плата в ЛКП становила 342 тис. грн. Доходи подружжя з новою посадою Віталія Нещадима суттєво зросли.

У 2023 році Віталій Нещадим задекларував 1,5 млн грн, 20 тис. доларів США і 5 тис. євро готівкою і 20 тис. грн – на банківському рахунку. Тетяна Нещадим зберігає у готівці 700 тис. грн, а на банківській картці мала 3,6 тис. грн.