Міське кладовище у Самборі, де прокладуть доріжки

Самбірське комунальне підприємство «Об'єднане» 11 квітня уклало угоду з ТОВ «Брати» на благоустрій міського кладовища у Самборі. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість закупівлі становить майже 10 млн грн. Завершити роботи підрядник має до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має прокласти дорожнє полотно на площі 1000 м². Гарантійний термін робіт становить п'ять років.

За перемогу у тендері змагалися ТОВ «Альтбуд ЛВ», ТОВ «Галич-БК» та ТОВ «Експерт систем». Однак найнижчу вартість робіт запропонувало дрогобицьке ТОВ «Брати». Основним видом діяльності компанії є виготовлення виробів із бетону для будівництва. На бізнес-аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія працює з 2003 року. Її керівницею є Ірина Макух, а власником Андрій Веселий. У 2024 році ТОВ «Брати» отримало державних підрядів на 10,4 млн грн, а у 2023 році – на 48,5 млн грн.

Зазначимо, що з грудня 2023 року керівником самбірського КП «Об'єднане», яке замовило благоустрій кладовища, є Іван Лютий. До того підприємство очолював Євген Квас, якого підозрюють у фіктивних угодах на ремонт вулиць. Сайт NGL.media розповідав, що посадовець уклав з матір’ю своєї підлеглої 55 договорів на 8,2 млн грн. Кожну з закупівель провели без конкурсу.