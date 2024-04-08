«Унідор сервіс» ремонтувало дороги Львівщини у 2021 році

Директора волинської компанії «Унідор сервіс» Сергія Жакуна підозрюють у привласненні 7,5 млн грн під час ремонту доріг державного значення у Львівській області. Галицький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 242 тис. грн застави. До внесення застави він має прибувати у суд за першим викликом, не виїжджати з Волинської та Львівської областей та здати закордонний паспорт.

У матеріалах справи йдеться, що ТОВ «Унідор сервіс» перемогла у тендері від Служби автомобільних доріг у Львівській області й мала за понад 30 млн грн до кінця 2021 року відремонтувати пошкоджені ділянки асфальтобетонного покриття доріг Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Львів – Краковець, Львів – Шегині та один з під'їздів до Львова. Загалом йдеться про понад 201 кілометр доріг, на окремих ділянках яких підрядник мав усунути пошкодження.

Згідно з ухвалою, Сергій Жакун вносив неправдиву інформацію щодо виконаних робіт. Зокрема, обсягів вирівнювальних шарів з емульсійно-мінеральних сумішей на дорогах. Служба автомобільних доріг перерахувала «Унідор сервіс» понад 30 млн грн, з яких 7,5 млн грн компанія отримала за роботи, яких не проводила.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Унідор сервіс» працює з 2012 року й зареєстроване у Луцьку. Кінцевим бенефіціаром компанії є Микола Лисюк. За увесь час роботи ТОВ «Унідор сервіс» отримало державних підрядів на майже 830 млн грн.

Під час судового засідання Сергій Жакун та його адвокат заявляли, що підозра необґрунтована, а розмір застави непомірний. Зазначимо, що чоловіка підозрюють у привласненні та розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Суддя Людмила Мироненко призначила підозрюваному 242 тис. грн застави. До внесення застави на Сергія Жакуна зобов'язали до 28 травня 2024 року прибувати до суду за першим викликом, не відлучатися із Волинської та Львівської областей без дозволу, здати закордонний паспорт та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.