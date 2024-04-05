Культурно-медичний центр у Розлучі запрацював у грудні 2021 року

46-річного підприємця Олега Здебського підозрюють у привласнення майже 300 тис. грн з бюджету колишньої Розлуцької сільської ради під час будівництва культурно-медичного центру у селі Розлуч у 2019 році. Проект передбачав створення амбулаторії, бібліотеки та народного дому. Також бізнесмен отримав державний підряд на постачання меблів у центр. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 5 квітня, повідомили, що підприємець компенсував збитки, але йому загрожує до восьми років в'язниці.

«У 2019 році підприємець уклав з однією з сільських рад тодішнього Турківського району договір на будівельно-ремонтні роботи на культурно-медичному об’єкті. Згодом він склав та підписав офіційні документи з неправдивою інформацією про об’єми виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а також про меблі та медичне обладнання, частину з яких закупили не в повному обсязі, а іншу частину – взагалі не постачали. Завдані збитки підприємець відшкодував», – повідомили у поліції.

Внаслідок дій підприємця бюджет отримав збитків на майже 295 тис. грн. Олег Здебський отримав підозру у привласненні та розтраті майна (ч. 4 ст.191 ККУ) та підробленні документів (ч.1, ч.3 ст. 358 ККУ). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади терміном до трьох років. Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Зазначимо, що правоохоронці не називають ім'я підозрюваного. Однак на сайті державних закупівель Prozorro можна знайти тендер за 2019 рік на будівництво культурно-медичного центру в селі Розлуч, в якому переміг підприємець з Пустомитівського району Олег Здебський. Вартість робіт становила майже 3,5 млн грн. Під час торгів інший учасник аукціону, ПП «Счн житло буд» намагався оскаржити перемогу Олега Здебського, оскільки його пропозиція не відповідала вимогам тендеру. Зокрема, підприємець не підтвердив досвід виконання аналогічного договору. Розлуцька сільська рада не погодилася із зауваженнями. Наприкінці 2019 року замовник виділив на будівництво ще майже 1 млн грн.

Згідно з тендерною документацією, Олег Здебський мав завершити всі роботи до кінця 2020 року. Зокрема, підрядник мав завершити будівництво культурно-медичного центру, облаштувати електрику, водопостачання та каналізацію. Крім цього, планували встановити очисні споруди для води та озеленити територію навколо центру. У судовому реєстрі можна знайти справу Олега Здебського. У документах йдеться, що підрядник не облаштував тротуарів, не змонтував каналізаційні очисні споруди та не закупив необхідні меблі.

У 2021 році культурно-медичний центр у Розлучі таки відкрили. Самбірська районна державна адміністрація повідомляла, що заклад має амбулаторію, в якій щоденно можуть приймати до 15 пацієнтів. Крім цього, тут облаштували народний дім на 80 місць, бібліотеку та культурний центр дозвілля для молоді.