Новояворівська лікарня імені Юрія Липи, де планували замінити ліфти

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід директору компанії ТОВ «ГринКо» Василю Гриняку у вигляді застави розміром 151,4 тис. грн. До внесення застави підприємець повинен не відлучатися з Львівської області, здати закордонний паспорт та прибувати до суду тощо. Підприємця підозрюють у використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки. Згідно з матеріалами справи, компанія Василя Гриняка без конкуренції отримала державний підряд на заміну ліфтів у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи. Крім цього, вартість робіт завищили на майже 700 тис. грн.

У матеріалах справи йдеться, що заступниця директора з економічних питань лікарні, яка була уповноваженою за проведення відкритих торгів, змовилась з директором ТОВ «ГринКо» Василем Гриняком та провела тендер на заміну трьох ліфтів у лікарні. Однак заступниця директора наперед прописала у тендерній документації технічні параметри, які підходять компанії «ГринКо» та забезпечують їй перемогу в аукціоні. На сайті держзакупівель Prozorro можна знайти тендер на ремонт ліфтів лікарні, який опублікували 30 серпня 2022 року. Провести роботи планували до 20 листопада 2022 року.

Посадовиця встановила дискримінаційні умови щодо інших учасників. Зокрема, переможець торгів повинен мати сервісну службу у Новояворівську. Через це компанії, які хотіли взяти участь в торгах, зверталися до Антимонопольного комітету, а замовник тричі оновлював тендерну документацію. Проте переможцем аукціону все одно стало ТОВ «ГринКо». Тимчасовий виконувач обов'язків директора лікарні Григорій Мороз уклав договір з директором ТОВ «ГринКо» Василем Гриняком.

Слідчі встановили, що директор ТОВ «ГринКо» з 1 листопада 2022 року до 10 березня 2023 року не дотримувався тендерних та звітних вимог і завищив вартість робіт на 693 тис. грн. Ліфти, які встановив підрядник, не відповідають параметрам тих, про які йдеться в документах. Згідно з ухвалою суду, лікарня заплатила за три ліфти 3,1 млн грн. Однак на момент торгів ринкова ціна була приблизно 2,4 млн грн.

Директор «ГринКо» Василь Гриняк 23 лютого 2024 року отримав підозру у вчиненні пособництва у зловживанні службовим становищем. Підозру у зловживанні службовим становищем отримала і заступниця директора лікарні. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Суддя Христина Мисько обрала Василю Гриняку запобіжний захід у вигляді 151,4 тис. грн застави. Ухвала діятиме до 12 травня 2024 року. Її можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.