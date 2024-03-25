ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» мало відремонтувати каналізацію у гірському місті Турка

ТОВ «Ві. Ай. Пі. Будівельна компанія» сплатила до бюджету 4,8 млн грн через порушення умов договору під час реконструкції очисних споруд каналізації в Турці. Зазначимо, що департамент житлово-комунального господарства ЛОДА провів тендер у 2014 році. Вартість закупівлі становила 17,7 млн грн. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у понеділок, 25 березня, розповіли, що компанія завищила вартість та обсяг робіт.

«Деякі роботи взагалі не виконали. Таким чином компанія незаконно привласнила гроші з державного бюджету. Завдяки наполегливій позиції Самбірської прокуратури та вжитим заходам вищевказану шкоду повернули в бюджет держави в повному обсязі», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У матеріалах справи йдеться, що 27 листопада 2014 року департамент житлово-комунального господарства ЛОДА підписав договір з ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» на реконструкцію каналізації в Турці. Компанія мала відремонтувати каналізацію до кінця 2016 року. Згодом підрядник та замовник продовжили термін виконання робіт. Згідно з тендерною документацією, планували демонтувати старі споруди, запустити дві каналізаційно-насосні станції. Крім цього підрядник мав встановити дренажну насосну станцію та збудувати адміністративний комплекс.

Під час досудового розслідування встановили, що ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» завищила вартість робіт на 4,8 млн грн. Підрядник не відремонтував адміністративно-виробничий корпус, що на вул. Круг Городище, 22а, як це передбачав проект. Попри це ЛОДА не зверталася до суду.

Додамо, що з 2014 до 2016 року, коли ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» отримувала гроші, курс долара становив від 11,89 грн до 25,55 грн. У березні 2024 року курс долара становить приблизно 39 грн.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» працює з 2012 року й зареєстрована в Пустомитах на Львівщині. Основним видом діяльності компанії є будівництво. Керівником ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» є Володимир Костюк, а бенефіціаром Марко Янковенко.

Торік у вересні Антимонопольний комітет викрив ТОВ «Ві. Ай. Пі. БК» на тендерній змові у 2016 році під час реставрації філармонії у Полтаві. Тоді компанія узгоджувала свої дії з підконтрольним львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу ТОВ «Львівський будівельний холдинг». Крім цього, у 2017 році компанія допомагала ТзОВ «Вест Білдінг Груп», яке також контролював Ігор Гринкевич, привласнити майже 600 тис. грн під час реконструкції спортивного комплексу «Сучасник» у Гуляйполі на Запоріжжі.