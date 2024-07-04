Львівська міська рада змінила ставку податків на промислову нерухомість та переглянула ставки на земельний податок. За відповідні ухвали проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 4 липня.

Як повідомила пресслужба ЛМР, міськрада проаналізувала зони розташування об'єктів житлової нерухомості та врахувала їх при встановленні ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відтепер на території Львівської МТГ діятиме 4 податкові зони, які сплачуватимуть від 1 до 0, 25% податку:

Перша зона – Львів, Брюховичі та Винники;

Друга зона – Дубляни, Рудне, Рясне-Руське, Лисиничі, Підбірці;

Третя зона – Малехів, Гряда, Підрясне і Зашків;

Четверта зона – Великі Грибовичі, Воля Гомулецька, Малі Грибовичі, Зарудці, Збиранка, Малі Підлісці, Ситихів та Завадів.

«Головним чином наші зміни стосувались категорії фізичних осіб, для яких раніше діяли три групи із зафіксованим рівнем сплати податку 1% та нижче. Тепер, пропрацювавши дані оцінювання громади, ми сформували 4 групи. Також враховували екологічний стан у Малехові та Великих Грибовичах, що внесло свої корективи. Для мешканців деяких громад відбулися позитивні зрушення, до прикладу, вони перейшли з другої в третю групу», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун.

Також на сесії внесли зміни до ухвали, що регулшює встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку. Попередньо у мерія затвердила нову нормативно-грошову оцінку землі в приєднаних громадах. Тепер у деяких рекреаційних територіях, як-от Брюховичі, нормативна оцінка зросла, тож фахівці департаменту економічного розвитку спільно з управлінням земельних ресурсів сформували податкові коефіцієнти, щоби нівелювати зміни росту чи зниження вартості за нормативно-грошовою оцінкою.

«Ми ввели ставку 12% для тих користувачів, які мають акти постійного користування, щоб стимулювати користувачів земельних ділянок оформляти оренду міських ділянок і в подальшому сплачувати меншу ставку. Для цього ще є час, адже ухвала починає діяти з 2025 року. Тож всі суб'єкти господарювання зможуть звернутися до управління земельних ресурсів і впорядкувати свої правовідносини», – додала Інна Свистун.

Додамо, що податкова ставка для промислової нерухомості зросла з 0,1% за квадратний метр до 0,2% від мінімальної зарплати. Однак цей показник все одно залишається одним із найнижчих серед великих міст України.

До прикладу, ставки податку для ТРЦ, офісів, готелів та складів та становитимуть 1% від мінімальної зарплати. Водночас для категорії «склади універсальні» ставки податку становитимуть 1,3%. Найвищу ставку податку встановили для казино – 1,5% від мінімальної зарплати.