Зброя, яку намагалися продати затримані львів'яни

Прокурори повідомили про підозру у незаконному продажі зброї 38-річному та 47-річному мешканцям Львова. Їх затримали наприкінці червня 2024 року. Згідно з матеріалами справи, підозрювані продавали зброю у вересні 2023 року та у березні 2024 року. Львів'ян допоміг викрити чоловік, який придбав у них боєприпаси, а згодом повідомив у поліцію. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у четвер, 4 липня, повідомили, що обоє затриманих перебувають під вартою.

«Один з чоловіків за 48 тис. грн продав місцевому мешканцю 137 патронів різного калібру, корпус оборонної осколкової ручної гранати РГО, корпус наступальної осколкової ручної гранати GHO-1. Також запал AF-11, запал дистанційної дії типу УЗРГМ, обріз гвинтівки Мосіна та гвинтівку Мосіна. Інший – два магазини до автомата Калашникова АК-47 та 163 патрони різного калібру, за що отримав майже 19 тис. грн. Після чого покупець пішов і добровільно здав озброєння працівникам поліції. А також повідомив хто саме продав це йому», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Наразі двоє затриманих мешканців Львова перебувають під вартою з можливістю внести заставу. Згідно з ухвалами Шевченківського райсуду Львова, які опублікували у судовому реєстрі, один з підозрюваних є уродженцем села Чижичі Стрийського району. Він перебуватиме у СІЗО з альтернативою 242 тис. грн застави. Іншим підозрюваним є уродженець Львова. Суд визначив йому заставу у розмірі майже 182 тис. грн. Чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.