Заборона набула чинності у середу, 3 липня

Починаючи з 3 липня Чехія не визнає небіометричні паспорти громадян Російської Федерації. Росіяни з такими паспортами не зможуть легально перебувати на території країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у соцмережі Х (Twitter) у четвер, 4 липня.

«Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не будемо чекати на чергову диверсію. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, повинен довести свою благонадійність. І у випадку з росіянами, паспорта з небіометричними даними, з яким прибули, зокрема, вбивці з Врбетіце, уже не буде достатньо», – написав міністр.

iROZHLAS.cz пише, що це також підтвердила представниця відділу комунікації МЗС Чехії Мар'яна Вернерова.

«Якщо громадянин Росії в Чехії пред'являє небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і наступний крок – вирішити, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати й підробити», – сказала Мар'яна Вернерова.

Що відомо про випадок у Врбетіце

Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року та 3 грудня 2014 року у Чехії біля села Врбетіце стався потужний вибух на складах боєприпасів. Тоді загинули двоє працівників складу, а збитки від диверсії оцінювали в понад 1 млрд чеських крон. Розслідування виявило причетність до справи російських спецагентів ГРУ – Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна. За даними слідства, агенти ГРУ проникли на склади боєприпасів, скориставшись підробленими паспортами, оформленими на інші імена. Британські слідчі звинувачують цих же людей в отруєнні колишнього російського секретного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у британському Солсбері у 2018 році.

За даними Bellingcat, до вибухів на одному зі складів були причетні щонайменше шість співробітників ГРУ. Також у квітні 2024 року The Insider опублікував розслідування, згідно з яким, російські шпигуни-нелегали в Чехії Микола та Олена Шапошнікови допомогли російському ГРУ організувати вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії, а також отруїти болгарського зброяра Омеляна Гебрева.

Подібні заходи щодо російських громадян уже запровадила Данія. Повідомляється, що Ян Ліпавський планує продовжувати просувати в ЄС ідею обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.