20-річний харків'янин продавав за 2 тис. доларів фіктивні документи для втечі ухилянтів за кордон

У Львові поліція затримала 20-річного мешканця Харкова за організацію каналу незаконного переправлення ухилянтів від військової служби за кордон. Свої послуги затриманий оцінював у 2 тис. доларів з особи.

За даними поліції Львівщини, 20-річний мешканець Харкова, який тимчасово проживає у Львові, організував переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Він оформляв фіктивні документи, що надають право виїзду за межі України. За свої послуги брав 2 тис. доларів США з особи.

Хлопця затримали на гарячому під час отримання грошей від клієнтів (фото поліції)

23 лютого поліцейські затримали його у Львові під час отримання 4 тис. доларів від двох клієнтів. Затриманому повідомили підозру за незаконне переправлення осіб через держкордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.