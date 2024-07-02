Пістолет у Вікторії Спартц виявили під час перевірки ручного багажу перед її перельотом в Європу

Американській конгресвумен українського походження від Республіканської партії Вікторії Спартц висунули звинувачення у намаганні пронести через охорону аеропорту у Вашингтоні незадекларовану вогнепальну зброю. У ручній поклажі 45-річної політикині виявили пістолет, повідомило видання ABC News із посиланням на заяву адміністрації аеропортів Вашингтона.

У понеділок, 1 липня, адміністрація заявила, що під час перевірки ручної поклажі пасажирів у п’ятницю, 28 червня, охорона міжнародного аеропорту Вашингтона імені Даллеса виявила у політикині Вікторії Спартц незаряджений пістолет калібру 9×17 мм (.380 калібр). Пістолет не був задекларований в адміністрації аеропортів та не мав належного упакування.

Зазначимо, аеропорти Вашингтона дозволяють перевозити вогнепальну зброю, якщо її попередньо задекларували та перевозять у герметичних жорстких футлярах зареєстрованого багажу пасажира. Мали зброю у ручній поклажі та на контрольно-пропускних пунктах заборонено.

«Звинувачення передбачає до року в'язниці та штраф у розмірі 2500 доларів, якщо її [Вікторію Спартц] визнають винною», – повідомили у пресслужбі адміністрації.

На повідомлення адміністрації аеропортів відреагували в офісі Вікторії Спартц, де заявили, що вона «помилково взяла розряджений пістолет» дорогою на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. У пресслужбі офісу конгресвумен додали, що вона отримала судовий протокол та вирушила у міжнародний рейс.

Вікторія Спартц – американська політикиня українського походження, яка представляє 5 округ штату Індіана у Конгресі Палати представників США з листопада 2020 року. Жінка виступає за Республіканську партію, активно підтримує скандального кандидата у президенти США Дональда Трампа та виступила проти двопартійного пакета військової допомоги на 60 млрд доларів для України. Цікаво, що безпосередньо Спартц була однією з перших, хто почав активно виступати на підтримку України.