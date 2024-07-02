Міністри оборони країн зустрілися у Вашингтоні 2 липня

США незабаром оголосять новий масштабний пакет військової допомоги для України. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 2 липня, передає «Голос Америки».

Під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Вашингтоні Ллойд Остін розповів, що США готові надати Україні новий пакет озброєнь. Міністр оборони США зазначив, що сума, виділена на підтримку України, становить понад 2,3 млрд доларів.

За даними журналіста «Голоса Америки» Остапа Яриша, Ллойд Остін анонсував надання ракет до ППО, протитанкової зброї та інших боєприпасів. Крім того, США замовить додаткові ракети до ЗРК Patriot і NASAMS та передасть їх Україні за пришвидшеною процедурою.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 2 липня розповів, що доручив Рустему Умєрову окреслити строки надання ППО.

«Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи “Петріот”, про які у нас домовленість із партнерами», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня Україна та США підписали довгострокову безпекову угоду, яка навчання Сил оборони, розширення співпраці у виробництві озброєння та військової техніки, надання військової допомоги та посилений обмін розвідданими. Вже 15 червня США оголосили про виділення 1,5 млрд доларів на українську енергетику та гуманітарну допомогу.