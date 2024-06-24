ЖК "Під зорями" - це малоповерхова забудова посеред курортної зони

Фахівці з людської психології стверджують, що створення відповідних умов якнайкраще спонукає людину до дій. Тобто, якщо біля будинку є парк чи спортивний майданчик, мешканці зі значно більшою ймовірністю будуть активними і частіше гулятимуть на природі. А продумано організована комерційна інфраструктура дозволить не відкладати на потім нудні побутові справи, а вирішувати їх якнайшвидше.

Саме на створення продуманої і комфортної інфраструктури для відпочинку, серед іншого, спиралися творці нового житлового комплексу «Під Зорями» у Брюховичах. Розповідаємо детальніше, що вони пропонують майбутнім мешканцям.

На якій локації розташований ЖК «Під Зорями»?

Комплекс будують у курортному селищі Брюховичі за 20 хвилин їзди від Львова. Він розташований на ділянці з природною рослинністю і невеличкою водоймою.

«Коли ми знайшли цю ділянку в Брюховичах, трохи вбік від основного трафіку, з яром, в якому є багато старих дерев та джерело, що набирає невелике озерце, ми подумали, що це місце добре підходить. Лише додати зручні сучасні будинки, які б не порушили цієї сили», – розповіли автори проєкту «Квітка. Майстерня будинків» та Холдинг емоцій «!FEST».

На території комплексу є власне джерело й озерце

Житловий комплекс «Під Зорями» розташований на території у 6 га, де планується звести до 15 будинків. Від інших комплексів він відрізняється малоповерховою забудовою – 4-6 поверхів – що гармонійно вписується в навколишній ландшафт і додає камерності, створюючи єдиний простір з природою.

Комплекс розташований посеред курортної зони і матиме власну відпочинкову інфраструктуру на 3 га

Унікальність локації в тому, що посеред ділянки є яр, а в ньому – джерело, що природно утворює невеличке озерце. Забудовник вирішив не тільки зберегти природну родзинку, а й виділити половину території ЖК – 3 га – під відпочинок та спорт.

У комплексі облаштують зони для пікніків і барбекю, мультифункційний спортивний стадіон, ігрові і дитячі майданчики, альтанки і зону релаксу біля води.

Власна спортивна і відпочинкова інфраструктура ЖК займатиме 3 гектари

По всій території комплексу будуть сучасні і зручні вуличні меблі – насолоджуватися співом птахів, читати книжку чи просто прогулюватися буде комфортно на всій території ЖК, а ще тут безпечно протягом усієї доби, адже комплекс закритий та добре освітлений.

Відпочинкові зони з вуличними меблями будуть по всій території ЖК Під зорями

Окрім того, біля стадіону будуть вулична душова, питний фонтан і вбиральні. Займатися спортом чи хобі можна з повними зручностями!

Додамо, що над проєктом благоустрою житлового комплексу «Під Зорями» працює компанія Urban Ideas, відома львів’янам завдяки створенню різних цікавих локацій: на площі Коліївщини, площі Митній, простір біля головного залізничного вокзалу Львова.

Відпочинок – це добре, а що з побутом?

Звісно, буденне життя відрізняється від курортного. Творці ЖК «Під Зорями» добре обдумали, як допомогти мешканцям із вирішенням щоденних питань.

На перших поверхах будинків заплановані комерційні приміщення, де можуть розміщуватись міні-пекарні, магазини, аптеки, салони краси, майстерні тощо.

Окрім того, в другій черзі ЖК вже почалося будівництво власного дитячого садочку, щоб полегшити життя сім’ям з маленькими дітьми. А неподалік вже є школа.

Також у ЖК «Під Зорями» будуть гостьові і підземні паркінги. А ще – повноцінне укриття зі санвузлами і вентиляцією, як вимагають нові будівельні норми.

«Всі проєкти від «Квітка. Майстерня будинків» націлені на розвиток та покращення умов проживання мешканців. Ми комплексно підходимо до будівництва об’єктів, бо наша візія – будувати житло, в якому хочеться жити і ростити дітей», – говорять автори проєкту.

Які квартири пропонує ЖК «Під Зорями»?

Проєктуванням житлового комплексу займалося архітектурне бюро «Проєктна майстерня Бєляєвих». Ці ж архітектори створили проєкт реабілітаційного центру в Брюховичах для постраждалих від війни та низку інших об’єктів в різних містах України та за кордоном.

Досвідчені архітектори розробили понад 50 типів різних планувань одно-, дво- і трикімнатних квартир площею від 47 до 126 м2. Майбутні мешканці можуть обрати квартиру з патіо (з власним подвір’ям), квартиру з терасою або з просторими балконами.

Житловий комплекс Під зорями у Брюховичах складатиметься з малоповерхової забудови

Для зручності – роздільні туалет і ванна, окремий гардероб. Для часу з рідними і друзями – просторі вітальні-студіо. Важливо, що ці планування легко підлаштовуються під потреби і смаки власників помешкань: за бажанням, можна збільшити кількість кімнат за допомогою додаткових перегородок чи додати робочий кабінет, місце для хобі тощо.

«Квітка. Майстерня будинків» подбала і про безпеку мешканців. Ідеться про сучасні безшумні ліфти, посилену пожежну безпеку, відеоспостереження житлової групи, закриту територію комплексу.

Звісно, враховані також вимоги до інклюзивності простору: усі входи в під’їзди – без сходинок, ліфти – спускаються в паркінг, прогулянкові доріжки матимуть маркування тощо.

Чому купити квартиру в Брюховичах – хороше рішення?

Курорт європейського рівня в Брюховичах поблизу Львова виник ще наприкінці 19-го століття. За понад сто років селище пережило багато, але зберегло свою природу, що далі приваблює людей. «Рай для пікніків», – так кажуть про Брюховичі. Ліси, галявини, озера сприяють комфортному мікроклімату і чистому повітрю в Брюховичах.

Природні умови сьогодні доповнює розвинена інфраструктура – зручна транспортна розв’язка, велодоріжки до самого центру Львова, місця для відпочинку і купання.

Селище здатне задовольнити потреби будь-кого з мешканців, адже в Брюховицькому лісі облаштований великий байк-парк для велолюбителів. У селищі є організовані місця для купання і сонячних ванн. Також – прогулянкові маршрути.

Ще тут можна відвідати музей модерної скульптури Михайла Дзиндри, справжню наукову обсерваторію та побачити залишки фортів Першої світової війни.

Чому я маю довіряти забудовнику ЖК «Під Зорями»?

Девелоперська компанія «Квітка. Майстерня будинків» заснована в 2015 році та входить у Холдинг емоцій «!FEST».

За цей час компанія звела 14 будинків загальною площею понад 60 тис. м2. Вона не припинила роботу і після повномасштабного вторгнення росії в Україну, розпочавши будівництво трьох нових проєктів: SOLOWAY на Пасічній,150 у Львові, будинок на Лікарській, 12 в Брюховичах і ЖК «Під Зорями».

Подивитися на вже втілені проєкти компанії «Квітка. Майстерня будинків» можна у Львові. Це:

Будинок Бортнянського і Соната Бортнянського на однойменній вулиці;

Клубний будинок на вул. Личаківській, 79;

житловий масив «Горгани» на Стрийській 113В;

«Коло Львова» у Брюховичах на вул. Курортній;

інноваційний ЖК «Вільне Місто» на вул. Проф. П, Буйка, 27.

На вул. Проф. П. Буйка, 27 також розташований відділ продажу ЖК «Під Зорями», де консультанти дадуть відповіді на всі запитання та допоможуть підібрати якнайкраще планування.