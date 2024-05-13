Основною проблемою нефункціональних балконів, як правило, є не його розміри, а спосіб використання

Практично у кожного є балкон, який часто використовують як склад. Але чи думали ви про те, як використати додаткову площу свого дому з користю? Читайте на ZAXID.NЕТ поради, як зробити балкон своєї мрії затишним та функціональним.

Позбудьтеся мотлоху

Основною проблемою нефункціональних балконів, як правило, є не його розміри, а спосіб використання. Ми звикли виносити на балкон старі велосипеди, зберігати консервацію, робити склад з непотрібних речей, які шкода було колись викидати. Тому перше, що варто зробити – провести ревізію балкону, пише «Всвіті». Зберіться силами і викиньте усі старі, непотрібні, поламані речі, з якими ви не могли ніяк розпрощатись.

Крок два – організувати систему зберігання. Прибити полиці, поставити стелаж, зробити кріплення на стінах, щоб можна було повісити, наприклад, велосипед.

Навіть закриту шафу, хоч вона і може перевантажувати маленький балконний простір, все одно буде виглядати акуратніше.

Розширте простір візуально

Світла колірна гама, дзеркальні і глянцеві поверхні візуально збільшують простір.Додайте їх в оформлення, і балкон почне здаватися не таким крихітним.

З огляду на те, що балкон часто має витягнуту форму, ви також можете скористатися дизайнерськими порадами для зорового розширення вузьких кімнат. Наприклад, виділити одну з коротких стін або використовувати горизонтальні лінії. Також намагайтеся не перевантажувати балкон масивними меблями.

Вибирайте речі з розумом

Для балкона ідеально підуть складні або багатофункціональні меблі. Перші можна скласти і відразу звільнити простір, до того ж вони зазвичай не виглядають громіздко. Другі, наприклад сидіння з місцями для зберігання, значно спрощують вам життя і теж економлять дорогоцінні сантиметри.

Також варто приділити увагу підвісним конструкціям. Це не менш зручний і компактний варіант.

Використовуйте підвіконня

Його можна перетворити на барну стійку або додаткову полицю.

Додайте затишку

Балкон часто виглядає необжитим саме тому, що позбавлений банальних елементів декору. Додайте освітлення (світильники, гірлянди, свічки), живі квіти, килими, подушки, картини – і простір відразу заграє новими фарбами.

Зробіть балкон продовженням квартири

Балкон можна об’єднати із кухнею, спальнею або вітальнею. Якщо є можливість, то розділяючу їх стіну можна знести або вкоротити і додати кімнаті кілька метрів площі. Але навіть якщо стіну не можна прибрати, балкон може бути логічним продовженням кімнати. Наприклад, у випадку з кухнею на ньому можна розмістити холодильник, організувати зберігання заготовок або обладнати їдальню.

Якщо балкон з’єднаний з іншою кімнатою будинку, там можна облаштувати робочу зону або бібліотеку.