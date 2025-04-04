Президент відмовився назвати всі країни, які хочуть направити в Україну свої контингенти

У п’ятницю, 4 квітня, у Києві відбулись зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення іноземного миротворчого військового контингенту. Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки цих зустрічей під час пресбрифінгу.

За словами президента, сьогоднішня зустріч української та іноземних команд щодо розміщення військового континенту після завершення війни в Україні стала результатом роботи, яка почалась два місяці тому. Представники країн обговорили присутність на землі, в небі й на морі, а також протиповітряну оборону.

«Вона (зустріч – ред.) дійсно етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки три країни – Україна, Франція та Велика Британія – включені в цей процес», – сказав президент.

Він відмовився назвати всі країни, які ввійдуть до так званої «коаліції охочих» під проводом Франції та Великої Британії.

Також Володимир Зеленський наголосив, що для нього важливий мандат майбутнього контингенту: кількість, терміни прибуття, обов’язки та дозвіл на відповідь за умови порушення миру в Україні.

Зі слів президента, начальники військових штабів України та країн-союзниць матимуть зустрічі щотижня упродовж наступного місяця, аби чітко окреслили інфраструктуру захисту України.

«Де, в яких місцях розташовуватиметься контингент – це проговорюється окремо. Уже є розуміння наших партнерів, що потрібно Україні, де є сенситивні географічні, скажімо так, моменти, де ми б хотіли мати підтримку», – додав Зеленський.

«Зрозуміло, що командувачі штабів не мають повноважень ухвалювати рішення, але вони доведуть позиції мої, доведуть позиції лідерам своїх країн, а також іншим штабам інших країн. І потім ми вже зустрінемось ще раз», – пояснив президент.

Нагадаємо, у лютому прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про «готовність і бажання» розгорнути британські війська в Україні для допомоги в забезпеченні виконання можливої мирної угоди про припинення бойових дій.

Зокрема повідомлялось, що західні країни можуть направити до України 10 тис. військовослужбовців для миротворчої місії. Очікується, що найбільша кількість сил надійде від Великої Британії та Франції. Інші країни своєю чергою готові надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії в Україні.