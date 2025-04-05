Головний патрульний Львівщини Андрій Крутень

Андрій Крутень, який очолює управління патрульної поліції у Львівській області, подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік, вказуючи нову нерухомість дружини.

Як вказано у декларації, у 2024 році головний патрульний Львівщини отримав 628 тис. грн зарплати – це єдиний дохід посадовця і він не збільшився, якщо порівнювати із 2023 роком. Дружина Олександра Крутень вказує 470 тис. грн від продажу авто, соцвиплати та компенсацію вартості «пакунку малюка».

У 2024 році Олександра Крутень стала власницею земельної ділянки та житлового будинку (79,3 м2) у селі Нижні Гаї неподалік Дрогобича. Андрій Крутень може користуватись батьківським будинком у Рівному (87 м2), подружжя може користуватись ще одним будинком у цьому місті (73,5 м2).

Дружина посадовця вказала криптовалюту: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC, XBT), Ripple (XRP). Вона є власницею авто Toyota Prius (2018 року випуску), задекларованою вартістю всього 5000 грн. Цим авто може користуватись Андрій Крутень.

33-річний Андрій Крутень народився у Рівному. Має юридичну освіту, служив у ЗСУ. Кар’єру в патрульній поліції розпочав з 2016 року. Працював на різних посадах – від рядового, командира роти до заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області. З червня 2019 року був начальником управління патрульної поліції у Волинській області, а із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.