Олександр Шляховський очолює поліцію Львівщини із 2021 року

Начальник Головного управління Нацполіції Львівщини, генерал поліції Олександр Шляховський подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи 1,2 млн грн зарплати. Доходи посадовця та його дружини не змінились, якщо порівнювати із 2023 роком.

Як вказано у декларації, у 2024 році Олександр Шляховський отримав 1,2 млн грн зарплати у Нацполіції Львівщини, 5 тис. грн від профспілки, 40 тис. грн від продажу майна та 22 тис. грн зарплати за сумісництвом у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Дружина посадовця Ірина вказує 474 тис. грн зарплати у ПАТ «Концерн Хлібпром» та 50 тис. грн від продажу авто ГАЗ. Доходи подружжя суттєво не змінились, якщо порівнювати із 2023 роком.

У 2024 році, як під час повномасштабної війни, подружжя не купувало нового майна. Ірина Шляховська є власницею шести земельних ділянок біля Києва та співвласницею квартири у столиці. Подружжя може користуватись ще однією квартирою у Броварах, а у Львові живе в орендованому житлі. Єдине авто Шляховських – це Mazda 3 (2017 року випуску).

Олександр Шляховський очолив поліцію Львівщини у 2021 році. До цього займав аналогічну посаду на Закарпатті. Раніше Олександр Шляховський також працював заступником начальника Нацполіції Київщини, де відповідав за роботу кримінальної поліції.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.