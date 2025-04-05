У Дрогобичі водії, які працюють в ТОВ «Сігма», 5 квітня не вийшли на роботу

Керівник ТОВ «Сігма» Михайло Пастушак, яке займається пасажирськими перевезеннями, заявив, що «через силову мобілізацію водіїв» у Дрогобичі громадський транспорт не зможе курсувати. За словами Пастушака, військові ТЦК забрали водія, коли той перевозив пасажирів. Пресслужба Львівського обласного ТЦТ та СП у суботу, 5 квітня, заперечила заяви перевізника й зазначила, що водій не мав бронювання.

«Жодного "вилучення з кабіни автобуса" не відбувалося. Громадянин, водій автотранспортного підприємства, був оповіщений у публічному місці відповідно до вимог чинного законодавства України. Ніяких порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було», – повідомили у Львівському ТЦК та СП.

У відомстві зазначили, що військові вручили повістку водієві у межах закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». За словами ТЦК, працевлаштування не звільняє від мобілізації, а підприємства мають можливість бронювати робітників.

«Чому жодного водія не заброньовано? Це питання, яке, на жаль, досі залишається без належної ініціативи з боку керівництва підприємства. Саме роботодавець має подати відповідні документи до уповноважених органів для оформлення бронювання. Спроба маніпулювання громадською думкою шляхом публічного тиску та розповсюдження неправдивої інформації щодо "викрадення" водіїв – шкодить не лише репутації державних структур, а й підриває довіру до процесу мобілізації», – наголосили у ТЦК.

Пресслужба ТЦК закликала керівництво транспортного підприємства негайно звернутися до органів виконавчої влади, щоб забронювати працівників, та припинити «поширення непідтвердженої, емоційної та маніпулятивної інформації».

Зазначимо, що допис керівник ТОВ «Сігма» Михайло Пастушак приховав свій допис про «силову мобілізацію водіїв». У публікації він писав, що зробити «бронь для працівників практично нереально».

«5 квітня водії автобусів, що працюють на маршрутах міста не зможуть вийти на роботу. Через неодноразові спроби зі сторони працівників ТЦК провести силову мобілізацію водіїв, навіть тих, які безпосередньо працювали на маршруті. Це приводило до зриву рейсів та невиконання графіків руху. А вчора, 4 квітня, працівники ТЦК спільно з поліцейськими, без будь-яких пояснень зняли з робочого місця, з автобуса, водія і доставили в ТЦК для вручення повістки з подальшим проходженням лікарської комісії. Це вже остання крапля надії у водіїв на безпечну роботу була вичерпана», – написав Михайло Пастушак.

Публікація Михайла Пастушака про мобілізацію водія у Дрогобичі

У коментарі ZAXID.NET Пастушак розповів, що водії таки не вийшли на роботу 5 квітня. Він зазначив, що компанія намагалась отримати можливість проводити економічне бронювання, але отримала відмову.