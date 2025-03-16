На відео видно, як люди у військовій формі виводять із магазину чоловіка, який пручається та вигукує «відпустіть». Після цього його садять у бус

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував скандал із затриманням військовозобов’язаного чоловіка на проспекті Чорновола у Львові. За даними ТЦК, чоловік є порушником військового обліку, він ображав та вдарив одного з військовослужбовців.

Відео затримання чоловіка на проспекті В’ячеслава Чорновола ввечері суботи, 15 березня, поширювали місцеві телеграм-канали. На відео видно, як люди у військовій формі виводять із магазину чоловіка, який пручається та вигукує «відпустіть». Після цього його садять у бус.

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував вказаний інцидент. У повідомленні вказано, що працівники Шевченківського РТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних.

«Близько 21:00 на проспекті Чорновола, один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками. Після з’ясування, що громадянин є порушником військового обліку, він вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти. Наразі після проходження ВЛК визнаний придатним до військової служби», – вказано у повідомленні ТЦК.