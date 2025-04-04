У п’ятницю, 4 квітня, уряд Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні до майже 8 млрд доларів у 2025 році. Про це повідомили міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг й міністр оборони Торе Оншуус Сандвік, передає мовник NRK.

За словами Столтенберга, норвезький уряд схвалив пакет підтримки України на загальну суму 50 млрд норвезьких крон (4,67 млрд доларів) на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон (3,27 млрд доларів).

Таким чином, у 2025 році Україна отримає від Норвегії 85 млрд норвезьких крон (7,94 млрд доларів).

«Ми потроюємо військову підтримку», – сказав Єнс Столтенберг, додавши, що гроші будуть використані за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.

У мінфіні країни розповіли, що 50 млрд норвезьких крон підуть на військову підтримку через міжнародні ініціативи та закупівлі в української оборонної промисловості. Пріоритетними напрямками підтримки є придбання засобів протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів і безпілотників, а також морські ініціативи.